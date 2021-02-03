Воронежский мастер «оживил» овчарку из дерева

Александр Ивченко и его "овчарка"
Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.
Воронежский мастер по изготовлению деревянных скульптур Александр Ивченко детально показал, как буквально из «пенька» может «ожить», например, собака. Он разместил в социальных сетях фото своей работы. Эффект потрясающий: благородный материал буквально на наших глазах обретает черты живого существа.
Ранее мы рассказывали историю Александр Ивченко и показывал, как ловко он обращается с бензопилой. Его работы вы можете увидеть также, например, на большой Воронежской экотропе. В конце 2020 года на маршруте установили памятник скифской эпохе.
А вот новая работа мастера, «оживленная» из дерева овчарка Бритни:
На данном этапе трудно представить, что из этого материала получится великолепная скульптура
Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.
Первые черты
Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.
Мастер добавляет объем
Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.
Процесс "оживления" продолжается
Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.
Уже видны основные черты
Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.
Работа близится к завершению
Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.
Как живая!
Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.