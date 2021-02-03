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Воронежский мастер «оживил» овчарку из дерева

Александр Ивченко продемонстрировал по шагам , как происходит изготовление скульптур
Олег ИВАНОВ
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Александр Ивченко и его "овчарка"

Александр Ивченко и его "овчарка"

Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Воронежский мастер по изготовлению деревянных скульптур Александр Ивченко детально показал, как буквально из «пенька» может «ожить», например, собака. Он разместил в социальных сетях фото своей работы. Эффект потрясающий: благородный материал буквально на наших глазах обретает черты живого существа.

Ранее мы рассказывали историю Александр Ивченко и показывал, как ловко он обращается с бензопилой. Его работы вы можете увидеть также, например, на большой Воронежской экотропе. В конце 2020 года на маршруте установили памятник скифской эпохе.

А вот новая работа мастера, «оживленная» из дерева овчарка Бритни:

На данном этапе трудно представить, что из этого материала получится великолепная скульптура

На данном этапе трудно представить, что из этого материала получится великолепная скульптура

Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Первые черты

Первые черты

Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Мастер добавляет объем

Мастер добавляет объем

Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Процесс "оживления" продолжается

Процесс "оживления" продолжается

Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Уже видны основные черты

Уже видны основные черты

Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Работа близится к завершению

Работа близится к завершению

Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Как живая!

Как живая!

Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.