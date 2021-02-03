Воронежский мастер «оживил» овчарку из дерева

Александр Ивченко и его "овчарка" Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Воронежский мастер по изготовлению деревянных скульптур Александр Ивченко детально показал, как буквально из «пенька» может «ожить», например, собака. Он разместил в социальных сетях фото своей работы. Эффект потрясающий: благородный материал буквально на наших глазах обретает черты живого существа.

Ранее мы рассказывали историю Александр Ивченко и показывал, как ловко он обращается с бензопилой. Его работы вы можете увидеть также, например, на большой Воронежской экотропе. В конце 2020 года на маршруте установили памятник скифской эпохе.

А вот новая работа мастера, «оживленная» из дерева овчарка Бритни:

На данном этапе трудно представить, что из этого материала получится великолепная скульптура Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Первые черты Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Мастер добавляет объем Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Процесс "оживления" продолжается Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Уже видны основные черты Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Работа близится к завершению Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.