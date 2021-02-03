Под Воронежем в суд ушло дело матери, которая зарезала убившего ее дочь сожителя

Фото – СУ СК по Воронежской области

В Воронежской области завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стала 65-летняя женщина. Она зарезала сожителя дочери, которую перед этим тот убил. Пенсионерку будут судить за преступление, совершенное в состояние аффекта (ч.1 ст. 107 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по региону 3 февраля.

Трагедия произошла вечером 4 ноября прошлого года в доме на улице Песчаная села Нижнедевицк. Тогда 65-летняя женщина сама вызвала полицию и призналась, что убила 38-летнего мужчину. Его труп нашли в доме правоохранители. Но кроме этого рядом лежало бездыханное 33-летней женщины с ножевыми ранениями. Как оказалось, это дочь пенсионерки, и убил ее мертвый мужчина, который являлся ее сожителем.

В этот день мать пришла в гости к дочери, которая проживала с мужчиной в гражданском браке, а тот был пьян и в ходе ссоры изрезал супругу ножом. Мать прибежала на крики, выхватили нож и несколько раз ударила им мужчину.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной его смерти стало проникающее ранение груди. При этом были повреждены левое легкое и аорта. Он попросту истек кровью.

С момента ЧП женщина находилась под домашним арестом. До этого на суде она призналась, что «перестала себя контролировать, когда увидела убитую дочь»

– Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, –пояснил руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Гетманов.