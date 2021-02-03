В Воронежском зоопарке сняли на видео вышедшего из зимней спячки ежа

В меню у ежа сырое мясо и вареное яйцо. Фото: принтскрин видео.

В Воронежском зоопарке имени А.С. Попова специалисты отдела просвещения 2 февраля сняли на виде вышедшего из зимней спячки ежа. Местный колючий житель активничает уже несколько дней и бодро прогуливался по вольеру.

Именно 2 февраля с древних времен во многих странах отмечают необычный праздник – День ежа. Истоки эта традиция берет в Древнем Риме, где именно в этот день будили спящих ежей, наблюдали за их поведением и делали прогнозы относительно наступившего года.

- Как наступила оттепель, еж стал выходить из домика днем. А это первый признак того, что он почувствовал весну. Сейчас как раз время обеда. Когда еж в спячке, то он никак не реагирует на появляющуюся в вольере миску с едой. Если и ест, то выходит ночью. В морозы миска остается не тронутой. А когда вышел из спячки, то обед ждёт с нетерпением, - рассказали киперы зала прирученных животных.

В природе ежи проснуться позже и начнут искать себе пропитание. Не исключено, что и вы встретиться с этим животным, ведь ежи практически не боятся людей и любят приходить в гости на дачные участки.

Но помните, что еж - это дикое насекомоядное животное, не стоит его брать голыми руками. Угостить маленького колючего хищника можно кошачьим, собачьим кормом или кусочком мяса. Но его категорически нельзя поить молоком. Также не следует подкармливать дикого ежа постоянно и в летний период.