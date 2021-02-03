Летом в Воронеже восстановят крышу больницы Красного креста XIX века

Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области

До августа 2021 года должен завершиться ремонт крыши объекта культурного наследия регионального значения «Больница Красного креста». Речь идет о доме №72 по улице Фридриха Энгельса в Воронеже. Подрядчиком выступит воронежская компания «ВиС». Заказчик - Фонд капремонта многоквартирных домов Воронежской области.

Региональное управление по охране объектов культурного наследия ранее согласовало научно-проектную документацию и выдало разрешение на ремонт.

Мы уже писали, что утраченные декоративные элементы фасадов и аттиков больницы Красного креста в Воронеже будут воссозданы. Предусмотрены реставрация фасадов, ремонт инженерных систем, цоколя, отмостки, крыши, лестничных клеток и много другого.