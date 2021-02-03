В Воронеже возобновляют работу троллейбусы на маршруте №8

На линии работают 7 машин под номером 8 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже вновь возобновляют работу троллейбусы на маршруте №8. Как сообщили 3 февраля в пресс-службе мэрии, аварийная ситуация на питающей сети тяговой подстанции была устранена. Именно этот дефект мешал выходу на линию троллейбусов этого маршрута. На линии работают 7 машин.

Временное прекращение движения троллейбусов маршрутов №7 и №8 было связано с переносом на новые опоры контактной сети. Об этом объявили еще 13 января.

1 февраля после ремонта троллейбусы вышли на свои маршруты. Однако вскоре были выявлены технические неполадки – обрыв кабеля. Поэтому восьмой троллейбус снова пропал с улиц.