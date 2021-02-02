Под Воронежем построят психоневрологический интернат за 0,5 миллиарда рублей

В областном правительстве сообщили о том, что в Хохольском районе в поселке Орловка появится психоневрологический интернат. На его строительство собираются потратить 0,5 миллиарда рублей. В интернате планируют дать приют пожилым мужчинам и совершеннолетним инвалидам первой и второй групп. Социальное учреждение будет рассчитано на 128 мест.

На данный момент идет сбор заявок на торги потенциальных подрядчиков. Губернатор Александр Гусев поставил задачу завершить строительство интерната к концу 2023 года.