На одной из улиц Воронежа на десять часов перекроют движение

В Воронеже перекроют участок улицы Тверской, расположенной в Левобережном районе. Она гораздо меньше своей московской тезки. Тем не менее водителям, привыкшим ездить через нее, стоит иметь в виду: в среду, 3 февраля, с 10.00 до 20.00 на участке Тверской в районе дома № 56 на Новохоперской этого сделать будет нельзя. И стоит заранее задуматься о смене маршрута.

В управлении информации мэрии Воронежа сообщили, что перекрытие связано с необходимостью ремонта электрического кабеля подстанции. Им будут заниматься сотрудники ООО «Квант».