В Воронеже появятся два новых автобусных маршрута

Маршрутная сеть Воронежа скоро сильно изменится. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Стало известно о том, что в Воронеже появятся еще два автобусных маршрута. Сначала информацию об этом опубликовали активисты общественного движения «Город и транспорт». Затем ее подтвердили в городской администрации.

В ближайшем будущем в городе начнут ездить маршрутки № 29. Они свяжут два района – Ленинский и Коминтерновский. Направляться они будут от Митрофановского источника, расположенного недалеко от набережной водохранилища, в Северный микрорайон.

Схема движения автобусов № 29. Фото: Город и транспорт, ВКонтакте.

А автобусы еще одного нового маршрута № 32 будут следовать от улицы Перхоровича в Советском районе до улицы Урывского в Железнодорожном. Причем сначала они будут ездить по улице Пешестрелецкой до перекрестка с Путиловской. А после реконструкции улицы Дорожной маршрут планируют изменить.

А так будут ездить автобусы № 32. Фото: Город и транспорт, ВКонтакте.

Напомним также, что в администрации приняли решение о закрытии маршрута № 20М. А еще изменят путь автобусов №№ 23К и 33К. Первые планируют пустить от Перхоровича через улицы Космонавтов, Донбасскую, Плехановскую, Кирова, Космонавтов и обратно до Перхоровича. Они к тому же сменят номер на 83-й. А маршрутки № 33К будут ездить от улицы Перхоровича до остановки «Студенческий городок ВПИ». Им тоже сменят номер – просто на 33-й.