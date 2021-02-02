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В Воронеже в гараже нашли партию контрафактных сигарет на миллион рублей

Владельца «левой» продукции установили, ему грозит до шести лет тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ
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Партия "левых" сигарет была достаточно крупной.

Партия "левых" сигарет была достаточно крупной.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские обнаружили в одном из гаражей Левобережного района партию контрафактных сигарет – на них не было акцизных марок. Владельца подпольного товара быстро установили. Оказалось, что 33-летний мужчина специально снял гараж, чтобы хранить там свои «левые» табачные изделия. Задержанный контрабандист признался, что планировал продавать сигареты через знакомых, работающих в разных торговых точках города.

На обнаруженных табачных изделиях не было акцизных марок.

На обнаруженных табачных изделиях не было акцизных марок.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина будет отвечать перед судом по п. «б», ч. 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Криминал