В Воронеже в гараже нашли партию контрафактных сигарет на миллион рублей

Партия "левых" сигарет была достаточно крупной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские обнаружили в одном из гаражей Левобережного района партию контрафактных сигарет – на них не было акцизных марок. Владельца подпольного товара быстро установили. Оказалось, что 33-летний мужчина специально снял гараж, чтобы хранить там свои «левые» табачные изделия. Задержанный контрабандист признался, что планировал продавать сигареты через знакомых, работающих в разных торговых точках города.

На обнаруженных табачных изделиях не было акцизных марок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина будет отвечать перед судом по п. «б», ч. 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Ему грозит до шести лет лишения свободы.