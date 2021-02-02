В Воронеже проверяют сообщение о новом педофиле

Сообщение женщины о появлении возле школы мужчины, похожего по поведению на педофила, проверяют полицейские. Фото: из архива «КП»

Уже третье за неделю сообщение о педофиле проверяют в полиции. На этот раз женщина сообщила о том, что возле школы № 85 мужчина пристает к девочкам. В чем конкретно состоит это «приставание», не совсем понятно. В отношении дочери женщины вроде бы была только попытка поговорить.

- Информация от родителей девочки поступила сначала в администрацию школы, а оттуда – уже в полицию. Территорию школы охраняют, с детьми периодически проводят беседы о правилах безопасности. Граждане могут обращаться в полицию напрямую в подобных случаях, - прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии.

Напомним, 29 января, педофил, одетый в темные кепку и куртку с медицинской маской на лице, изнасиловал 10-летнюю девочку в микрорайоне Никольское. В соцсетях распространили ориентировку на преступника-извращенца.

В то же время в полиции проверяют информацию в соцсетях о том, на проспекте Труда в районе ЦДМ за девочкой зашел мужчина на вид больше 30, темноволосый, с щетиной, среднего роста, в черной куртке и штанах. Якобы он сказал, что школьница ему понравилась и потребовал, чтобы она разделась. Девочке удалось убежать. Заявлять в полицию о ЧП родители ребенка не стали.