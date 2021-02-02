В Воронеже поймали вора, обчистившего оставленную на ночь во дворе машину

В январе в полицию обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли кошелек и автомагнитолу из «шестерки», припаркованной во дворе на улице Хользунова. Всего вор унес вещи на сумму около 20 тысяч рублей.

Полицейские вскоре выяснили, кто мог совершить это преступление. В Воронеже задержали 32-летнего жителя Рамонского района. В отделе полиции мужчина признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Вора арестовали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.