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Происшествия

В Воронеже поймали вора, обчистившего оставленную на ночь во дворе машину

Преступник орудовал на улице Хользунова
Юрий КОЗЛОВ
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В январе в полицию обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли кошелек и автомагнитолу из «шестерки», припаркованной во дворе на улице Хользунова. Всего вор унес вещи на сумму около 20 тысяч рублей.

Полицейские вскоре выяснили, кто мог совершить это преступление. В Воронеже задержали 32-летнего жителя Рамонского района. В отделе полиции мужчина признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Вора арестовали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал