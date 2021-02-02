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Из Воронежа возобновят субсидированные перелеты в Новый Уренгой и Сочи

Выполнять их будут на самолетах, рассчитанных на 103 пассажира
Олег ИВАНОВ
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Открытие этой полетной программы стало возможным благодаря софинансированию из бюджета Воронежской области

Открытие этой полетной программы стало возможным благодаря софинансированию из бюджета Воронежской области

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 4 февраля авиакомпания «ИрАэро» возобновляет субсидированные рейсы из Воронежа в Новый Уренгой и Сочи. На маршруте будут использовать воздушные суда Sukhoi Superjet 100. Они рассчитаны на 103 пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Воронеж имени Петра I.

В Новый Уренгой лайнеры будут летать по четвергам и воскресеньям, а в Сочи - по субботам. Время в полете из Воронежа до побережья Черного моря - 1 час 30 минут, а из Воронежа до города в Ямало-Ненецком автономном округе - 3 часа 50 минут.

Открытие этой полетной программы стало возможным благодаря софинансированию из бюджета Воронежской области.