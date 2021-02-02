Лесники в Воронежской области помогают косулям пережить снежный период зимы

Фото: управление лесного хозяйства Воронежской области.

Сотрудники Бутурлиновского лесничества во время патрулирования в лесах Воронежской области развозят зерно по кормушкам и подкормочным площадкам. Заодно они расчищают подходы к ним. Так лесники поддерживают животных в тяжелые зимние месяцы. Особенно страдают в снежную пору косули - это наиболее уязвимые представители семейства оленьих.

- Высота снежного покрова выше пятидесяти сантиметров является своеобразным «порогом выживаемости», при котором косуля без помощи человека в редких случаях может благополучно перезимовать, - отмечают в управлении лесного хозяйства Воронежской области.

Директор лесничества Василий Елисеев отмечает, что такую работу лесники планируют проводить до схода снежного покрова: «В последние годы в лесничестве наблюдается увеличение поголовья косуль. Очень важно помочь им пережить зиму без потерь и вступить в очередной жизненный цикл».