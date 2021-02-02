Под Воронежем пропавшего 20-летнего парня нашли мертвым в поле

Тело Эдуарда М. нашел в поле рыбак. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Стало известно о том, что нашли пропавшего в ночь на 18 декабря 2020 года 20-летнего Эдуарда М. Молодой человек тогда гостил в Семилуках у родственников. И по неясным причинам ушел из дома в одной пижаме.

Поскольку на улице стоял изрядный мороз, а юноша нигде не объявлялся, надежд на то, что его найдут живым, было мало. И 25 января на его тело в поле недалеко от Дачи Башкирцева наткнулся любитель зимней рыбалки. Шокированный мужчина вызвал на место страшной находки сотрудников правоохранительных органов

- При осмотре тела видимых следов насилия не обнаружили, - сообщили в региональном управлении СК. – Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы окончательно исключить криминальный характер смерти.