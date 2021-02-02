Воронежцам расскажут о современнике мамонта

1 февраля во Дворце культуры железнодорожников открылась выставка «Бобр - живой современник мамонта».

Проект был создан в 2017 году музеем-заповедником «Костенки» в сотрудничестве с Воронежским биосферным заповедником имени Пескова. Выставка рассказывает о современном бобре: его происхождении, внешнем виде и повадках, об охоте на него людей со времен палеолита. Это уникальное животное, которое сейчас живет, охраняется и разводится в Воронежском природном резервате, а в ледниковый период было современником ныне вымершего мамонта.

Выставку можно посетить до 15 марта ежедневно с 8.00 до 17.00. Вход свободный.