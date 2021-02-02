В Воронеже гастролер из Ставрополья украл у женщины ювелирные изделия на 80 тысяч рублей

31-летний житель Ставрополья будет ждать суда в СИЗО. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В январе 2021 года среди бела дня в Северном микрорайоне обокрали частный дом, принадлежащий 32-летней женщины. Вор взломал металлопластиковую дверь и утащил ювелирные изделия, стоившие более 80 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения, а также оставленные на месте преступления отпечатки пальцев. По полученной оперативной информации полицейские установили, что преступник приехал на «Ладе-Приоре». А вскоре установили и его личность.

31-летнего жителя Ставропольского края, неоднократно судимого за кражи, задержали на его малой родине. И доставили в отдел полиции. Никаких показаний он решил не давать.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Суда он будет дожидаться в СИЗО. Ему грозит до шести лет лишения свободы.