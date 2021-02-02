В воронежском «Буране» дебютировал сын легендарного футболиста Валерия Есипова

Игроки "Бурана" старались. но "Металлург" победил на классе. Фото: с сайта ХК «Буран»

Домашний матч с командой из Новокузнецка, еще не так давно выступавшей в КХЛ, «Буран» проиграл из-за разницы в классе. Проявилось это в искусстве реализовывать создаваемые голевые моменты. «Ураганные» их транжирили, а более мастеровитые соперники забрасывали шайбы.

Сначала на девятой минуте отличился Ердаков. Преимущество гости упрочили еще в первом периоде. На 18 минуте шайбу забросил Барбашев. Ну а в самой середине матча Кицын, реализовав большинство, по сути, снял все вопросы о победителе. Счет 0:3 так и не изменился.

После игры и.о. главного тренера «Бурана» Михаил Бирюков отметил, что не может винить подопечных – старались, но не смогли забросить даже одну шайбу. Рулевой «ураганных» сетовал, что надолго выбыли из строя Артем Подшендялов, Александр Денежкин, лежащий в больнице, и Вадим Ефимов, которому недавно сделали операцию. Не хватает команде и травмированных Микуловича, Игошева и Романова.

Михаил Бирюков также рассказал о дебютировавшем в матче с «Металлургом» 19-летнем Данииле Есипове. Оказалось, что это сын легендарного футболиста волгоградского «Ротора» Валерия Есипова. Бирюков отозвался о Данииле как об игроке с хорошими бойцовскими качествами и неплохими перспективами.

Следующий матч «Буран» проведет в Воронеже 3 февраля с красноярским «Соколом». Сибирская команда идет на 19 месте с 43 очками. «Буран», напомним, застрял на 24-м. «Ураганные» набрали всего 30 очков. Игра стартует в 19.00.