В Воронеже проверят, почему коммунальщики затягивали ремонт сетей горячего водоснабжения

Неоднократные сбои с горячим водоснабжением в 11 многоквартирных домах Воронежа привели к тому, что частым появлением «дефектов» заинтересовалась городская прокуратура. Да и срок отключения для ремонта почему-то увеличивали более чем на 2 суток.

- В соответствии с жилищным законодательством максимальный срок продолжительности перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством аварийных ремонтных работ на сетях составляет 8 часов (суммарно) в течении 1 месяца, 4 часа единовременно, - отмечают в прокуратуре.

Однако жильцам домов №2, №4 и №23 по улице М. Одинцова, № 5 и №8 по улице А. Троицкого, №227 по Ленинскому проспектут, №91 по Московскому проспекту, а также №54, №58, №60 и №60б по улице Хользунова приходилось ждать завершения проведения аварийных работ дольше.

- В связи с этим, прокуратура города возбудила в отношении должностного лица филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами), - подчеркнули правоохранители.