В Воронеже экс-чиновник вытянул почти 1 млн рублей с двух предпринимателей, шантажируя их результатами проверок

Воронежские следователи передали в суд дело 39-летнего экс-начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района Воронежа. Мужчину обвиняют в получении взяток за незаконное бездействие, в крупном размере.

Будучи чиновником, мужчина в августе 2015 года выдвинул требование индивидуальному предпринимателю о передаче ему на систематической основе взяток в виде денег и части продуктов и канцтоваров за то, что он не будет составлять административные протоколы за нарушение бизнесменом правил розничной торговли в принадлежащих ему торговых точках. Аналогичное требование в феврале 2017 года начальник отдела выдвинул и еще одному предпринимателю.

От первого бизнесмена с августа 2015 года по сентябрь 2019 года чиновник получил 757 тысяч рублей, от другого - 225 тысяч рублей, с февраля 2017 по июль 2020 года.

В июле 2020 года силовики пресекли вымогательство. Теперь экс-чиновника ждет суд.