Правоохранители заинтересовались, почему в воронежском детсаду сторожем подрабатывал директор дорожной фирмы

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Экономический кризис, который в последние годы обсуждают все активнее, сказался даже на директоре ООО «Дорожник». Человеку, который управляет, казалось бы, не маленькой компанией, пришлось устроиться сторожем в детский сад № 154 Центрального района Воронежа. Об этом 2 февраля сообщили в региональной прокуратуре.

Вы уже представили, как некий человек в костюме после ряда деловых совещаний, приступает к ночному дежурству? Вот только в прокуратуре считают, что такое «трудоустройство», мягко говоря, было «неправомерным».

В детсаду № 154 на должность дворник и еще одного сторожа также назначили учителя географии школы № 19 и работника концерна «Созвездие». Всем троим начисляли ставку.

В 2019 году и с января по июль 2020-го им выплатили зарплату свыше 800 тысяч рублей. Кроме того, сторожам и дворникам ежемесячно выплачивали премии: это еще более 900 тысяч рублей.

Как отмечают в прокуратуре, решение о премировании принимала единолично заведующая учреждения. Без участия профсоюза или специальной комиссии.

- Действиями неустановленных должностных лиц детского сада № 154 причинен ущерб бюджету города Воронежа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ведется следствие, - комментируют в прокуратуре Воронежской области.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что финансовые нарушения были выявлены в ходе проверки, Контрольно-счетной палатой и городским управлением образования и молодежной политики. Материалы были переданы в правоохранительные органы.