В Воронежской области будут судить охотника, случайно застрелившего приятеля

Фото СУ СК по Воронежской области

Воронежские следователи передают в суд дело 50-летнего жителя Ольховатского района, случайно застрелившего знакомого.

Трагедия произошла 4 октября 2020 года. Двое знакомых отправились на охоту. 41-летний мужчина, находящийся за рулем, попросил сидящего рядом товарища передать ему охотничье ружье.

Оружие было заряжено, но не поставлено на «предохранитель». В момент передачи ружья при движении машины по неровной дороге, от толчка на кочке ружье самопроизвольно выстрелило. Водителя ранило. 50-летний товарищ привез его в больницу, но врачи не успели его спасти: из-за проникающего ранения груди с повреждением аорты, сердца и легких, мужчина потерял много крови и умер в медучреждении, несмотря на оказанную квалифицированную помощь.

Теперь его приятеля будут судить за убийство по неосторожнсти.