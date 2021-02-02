В Воронежской области водитель «Кадиллака», устроивший ДТП и пытавшийся подкупить гаишника, попал под суд

За попытку подкупить инспектора ГИБДД 40-летний житель Борисоглебска может провести за решеткой восемь лет. Фото: из архива «КП»

Борисоглебский межрайонный прокурор передал в местный городской суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя.

В одну из декабрьских ночей 2020 года в Борисоглебске водитель «Кадиллак Эскалейд», будучи пьяным, проехал перекресток улиц Чкалова и Матросовской на красный свет. И врезался в «Ладу-Гранту». В ходе оформления ДТП пьяный водитель пытался всучить инспектору ГИБДД взятку в 14 800 рублей, чтобы тот не оформлял на него административный протокол. Полицейский отказался и сообщил о попытке дачи взятки куда следует.

В результате 40-летний житель Борисоглебска будет отвечать перед судом по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.