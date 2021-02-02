В Воронеже будут судить 27 подпольных банкиров, «отмывших» более 12 миллиардов рублей

Подпольные банкиры работали с большим размахом. Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Воронежской области передали в Центральный районный суд уголовное дело в отношении 27 членов преступной группы, «отмывавшей» большие деньги.

По версии следствия, в течение семи лет, с января 2010-го по июнь 2017 года, эти люди занимались незаконной банковской деятельностью в Воронеже и Ростове-на-Дону. Организовал преступную группу и руководил ею 45-летний житель Воронежа, у которого уже есть судимость за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования.

Подпольные банкиры зарегистрировали 57 организаций типа «Рога и копыта», то есть, имитирующих активную работу. У них были открыты расчетные счета в легальных банках, чтобы обналичивать поступающие от клиентов деньги. Их услугами пользовались недобросовестные предприниматели, желающие скрыть проводимые сделки, уклониться от уплаты налогов или незаконно получить из бюджета возмещение сумм НДС, на которое на самом деле не имели права.

С этой целью предприниматели и юридические лица перечисляли крупные суммы на расчетные счета фирм, подконтрольных членам преступной группы. Те делали фиктивные документы о якобы совершенных сделках для создания видимости движения денег по счетам. В результате финансы поступали на расчетные счета физических лиц, которые обналичивали их и передавали заказчикам за вычетом комиссионных выплат.

В общей сложности через счета «левых» фирм прошли более 12 миллиардов рублей. Подпольные банкиры за свои услуги получили больше, чем 300 миллионов. Часть преступного дохода в размере более 6 млн рублей пошла на оплату строительства гостинично-банного комплекса на земельном участке в Семилукском районе. Таким образом эта часть денег была легализована. А построенный комплекс был оформлен на подставное лицо.

В ходе следствия наложен арест на имущество подпольных банкиров на сумму около 300 миллионов рублей.