Воронежец потерял 6000 рублей, купив театральные билеты на сайте-двойнике

Жертвой сайта-двойника стал 22-летний житель Коминтерновского района Воронежа. Его подвела любовь к театру. Из-за ситуации с коронавирусом, чтобы избежать скученности людей и распространения заразы, закрыты кассы в театрах. Купить билеты на спектакли можно только онлайн.

Вот и молодой человек, собравшись сходить в театр, выбрал постановку в интернете и дистанционно перевел деньги за два билета, введя данные банковской карты. После списания средств, доступ к электронным билетам потерпевший не получил, а сайт-дублер оказался заблокирован. Парень потерял более 6 000 рублей.

За 1 февраля жертвами дистанционных аферистов стали девять жителей Воронежской области. В общей сложности, потерпевшие лишились около одного миллиона рублей.