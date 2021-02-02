В ДТП под Воронежем получили тяжелые травмы мужчина и женщина

Разбито левое крыло "Ауди". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 1 февраля, в 20.05 в Семилукском районе в самом начале дороги от Семилук до села Землянск случилась авария, в которой пострадали двое.

По данным полиции, 55-летний водитель «семерки», ехавший со стороны Семилук в направлении Землянска, на занесенной снегом дороге потерял контроль над машиной. Автомобиль вынесло на встречную полосу, там он врезался в «Ауди А6». Получил тяжелые травмы мужчина, руливший «семеркой», и 42-летняя пассажирка иномарки. Их отвезли в больницу. 23-летний водитель «Ауди» серьезных ранений не получил.

У "семерки" погнут капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.