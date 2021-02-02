В Воронеже назначили нового транспортного прокурора

В Воронеже к исполнению служебных обязанностей приступил новый транспортный прокурор. Приказ о назначении Александра Корнюшкина на этот пост подписал 21 января Генеральный прокурор РФ. Старший советник юстиции Александр Корнюшкин ранее занимал аналогичную должность в Белгороде.

Александру Васильевичу 39 лет, он наш земляк - родился в селе Высокое Лискинского района. В 2004 году окончил юридический факультет ВГУ по специальности юриспруденция. В органах прокуратуры работает с 2003 года. В разное время занимал должности старшего помощника Лискинского межрайонного прокурора, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Воронежской области, прокурора отдела по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (с дисклокацией в Воронеже), заместителя Липецкого транспортного прокурора. С 2011 года служил в должности Белгородского транспортного прокурора.

Награжден знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», неоднократно поощрялся Московским межрегиональным транспортным прокурором.