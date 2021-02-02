В Воронежской области возобновили прием в поликлиниках, приостановленный осенью из-за коронавируса

В Воронежской области возобновили плановый врачебный прием в поликлиниках и плановую госпитализацию пациентов. Напомним, осенью 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации по COVID-19 они были вынуждено приостановлены - чтобы не создавать массовость в поликлиниках и исключить еще большее распространение коронавируса.

- Плановый прием и плановые госпитализации проводятся при наличии направления от лечащего врача с соблюдением противоэпидемических мер. Для пациентов старше 65 лет с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также после пересадки органов и тканей и с хронической болезнью почек 3-5 стадии, оказание медицинской помощи организовано преимущественно на дому, с использованием выездных форм работы и дистанционных технологий, - уточнили в департаменте здравоохранения Воронежской области.