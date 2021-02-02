Под Воронежем вынесли приговор мужчине, зарезавшему гражданскую жену

Женщина, раненая ножом в шею, умерла от обильной потери крови. Фото: из архива «КП»

Суд вынес решение по уголовному делу 35-летнего жителя Новоусманского района. Его признали виновным в убийстве сожительницы.

По данным следствия, 6 февраля 2020 года в поселке 1 отделение совхоза Масловский на улице Первомайской мужчина и его 36-летняя гражданская жена выпивали и поссорились. Сожитель жестоко избил свою вторую половину и два раза ударил ее ножом в шею. Женщина умерла. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за открытого ранения шеи и обильной потери крови.

Сотрудники Следственного комитета выяснили, что мужчина, расправившийся со своей женой, ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, а также за кражу, разбой и грабеж. Рецидивист признал свою вину частично. Суда он дожидался в СИЗО.

В итоге рецидивиста приговорили к 8,5 годам колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.