Пропавшую под Воронежем 15-летнюю школьницу нашли ночью на остановке

Пропавшую 1 февраля в Отрадном 15-летнюю Карину искали родственники, волонтеры и правоохранители - администрация Новоусманского района развернула масштабную кампанию, распространила ориентировки. И девочку нашли живой и невредимой.

- Карину поздней ночью обнаружили на одной из остановок в Железнодорожном районе Воронежа сотрудники Росгвардии, патрулировавшие территорию, - сообщили в администрации Новоусманского района. - Проблема оказалась в небольшом внутрисемейном конфликте, на который школьница излишне эмоционально отреагировала. Сейчас в семье все хорошо, с девочкой и родителями провели работу районные органы опеки и попечительства, которые, при необходимости, и в дальнейшем будут их поддерживать.