Три человека пострадали в тройном ДТП в Воронежской области

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 1 февраля тройное ДТП произошло в Россошанском районе. Около половины девятого на 252-м километре автодороги «Белгород-Павловск» столкнулись две «Лады Калина» и ВАЗ.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Лада Калина» не справился с управлением в сложной дорожной обстановке из-за погоды, машину занесло и развернуло на проезжей части. В нее въехал ВАЗ-2104: 43-летний водитель «четверки» не успел затормозить, поскольку не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля. А затем в ВАЗ въехала еще одна «Лада Калина», 61-летний водитель которой тоже не выбрал безопасную дистанцию и не успел затормозить на скользкой дороге.

В аварии пострадали три человека: водитель «четверки», водитель первой «Лады Калина» и его 39-летний пассажир попали в больницу с травмами.

Всего за 1 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 159 ДТП, в них семь человек получили травмы.