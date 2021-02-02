Директор ремонтной фирмы нагрел воронежский вуз на 4,7 млн рублей при установке радиаторов

Воронежские правоохранители выявили мошенничество на особо крупную сумму.

Коммерческая организация в 2019 году получила право на проведение капремонта учебного корпуса одного из воронежских вузов. Сумма контракта составила 4,69 млн рублей.

Летом 2020-го года ремонт закончили. Согласно акту принятых работ, в помещениях спортзала, большого и малого актовых залов смонтировали радиаторы в количестве 368 секций, номинальный тепловой поток которых составляет 204 Вт.

Однако по факту в помещениях смонтированы радиаторы другой фирмы - меньшей стоимостью и с меньшими потребительскими свойствами. В частности, номинальный тепловой поток радиаторов составил 180 Вт. А в малом актовом зале так и остались висеть старые радиаторы - 48 новых секций даже не закупали.

- 57-летний руководитель ремонтной фирмы своими действиями причинил ущерб учебному учреждению на сумму 4,69 млн рублей, что является особо крупным размером. За мошенничество подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.