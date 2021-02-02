В Воронеже собираются ввести транспортные карты

В Воронежской области собираются ввести автоматизированную систему контроля оплаты проезда (АСКОП). Ее внедрение не только позволит улучшить показатель Воронежской области в рейтинге «цифровой зрелости» Российской Федерации, региональные власти уверены, что безналичная форма оплаты проезда поможет вывести транспортные предприятия из «серой зоны», увеличив налоговые поступления в бюджет. АСКОП предполагает автоматизацию процесса сбора и учета выручки пассажирскими транспортными предприятиями.

Оплата проезда может производиться транспортной картой, банковской картой, смартфоном, в котором настроен электронный кошелек с введенной картой, а также с помощью биометрической системы оплаты проезда.

Департамент промышленности и транспорта в течение 2020 года рассмотрел предложения крупных организаций, занимающихся созданием и эксплуатацией автоматизированной системы контроля оплаты проезда, а также подготовил проект технического задания на проведение открытого конкурса по ее установке. Автоматизированная система должна включать в себя: операции с наличными и безналичными денежными средствами, учет льготных категорий пассажиров, возможность использования транспортных карт, реализации функций транспортных карт на банковских картах, на базе которых будет реализован пересадочный тариф и учет льготных категорий граждан, сообщил глава ведомства Александр Десятириков.

После внедрения АСКОП планируется предоставление социальной поддержки по бесплатному проезду для отдельных категорий граждан, ее можно будет оформить через портал госуслуг и МФЦ «Мои документы».