Худрук Воронежского театра оперы и балета стал лауреатом премии "Душа танца"

Александр Литягин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Художественный руководитель и главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета Александр Литягин стал лауреатом профессионального приза в области балета «Душа танца» в 2020 году. Воронежец удостоен этой награды в номинации «Рыцарь танца». Списки победителей опубликовал журнал «Балет».

Церемония награждения лауреатов пройдет весной в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве.

Приз «Душа танца» учредили в 1994 году, за время существования престижной награды ее обладателями были Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Вячеслав Гордеев, Владимир Васильев, Ульяна Лопаткина и другие.