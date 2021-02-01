Воронеж сковали 9-балльные пробки из-за снега

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в понедельник, 1 февраля, Воронеж сковали пробки. Из-за усилившегося снегопада движение на большинстве крупных магистралей областного центра стало либо затруднено, либо вовсе парализовано. Из-за обилия осадков и незначительных аварий сервис «Яндекс. Пробки» оценил пробки сейчас составляют 9 баллов.

Самая плачевная ситуация в центре Воронежа. Автомобилисты стоят в заторах на улицах – Плехановская, Кольцовская, Кирова, Фридриха Энгельса, Средне-Московская, Пушкинская и проспекте Революции.

Кроме того, пробки ожидают тех, кто выезжает на Московский проспект. Там придется медленно двигаться от площади Застава практически минуя направление до улицы Ломоносова.

Что касается мостов Воронежа, то самая плачевная ситуация на ВОГРЭСовском.

Напомним, на завтра, 2 февраля, метеорологи прогнозируют ухудшение погоды – мокрый снег с дождем и гололедицу.