В городе Воронежской области утвердили зоны охраны «Комплекса лавок на базарной площади»

Фото: Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области

Правительство Воронежской области впервые утвердило зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения в городе Россошь. Речь идет о «Комплексе лавок на базарной площади». Это 5 зданий на площади Октябрьская. Об этом 1 февраля сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Утверждены соответственно и требования к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон. С их появлением прекращает свое действие защитная зона указанного памятника истории и культуры, запрещавшая строительство или реконструкцию в границах защитной зоны. Зоны охраны позволят осуществлять регламентированное строительство, реконструкцию и благоустройство.

«Комплекс лавок на базарной площади» был принят на государственную охрану постановлением администрации Воронежской области от 18 апреля 1994 года.