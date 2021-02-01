Под Воронежем директор психоневрологического интерната оштрафован из-за вспышки ковида

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директора БУ ВО «Щучинский психоневрологический интернат» в Эртильском районе суд оштрафовал на 25 тысяч рублей за вспышку коронавируса среди сотрудников и постояльцев. Роспотребнадзор 1 февраля сообщил, что в декабре провел в учреждении проверку. По ее итогам было выявлено 4 случая заражения инфекцией.

Санитарные врачи обнаружили нарушения. Например, раствор для дезинфекции, который использовался в интернате для мытья посуды и столовых приборов, находился в емкости без четкой надписи с указанием названия, концентрации, назначения, даты приготовления и срока годности, что является нарушением СаНиП.

В конце января за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ) суд вынес решение. Директору интерната придется выплатить штраф в госказну.

Ранее аналогичные решения после вспышек ковида были вынесены в отношении директоров в четырех районных домах-интернатах. Последний – в Ольховатском доме-интернате. Там заболели 15 человек – десять постояльцев, три сотрудника и два медика. Очаги были выявлены также в Новоусманском и Липовском учреждениях. Самая значительная вспышка коронавируса произошла в интернате для престарелых и инвалидов в поселке Пригородный Калачеевского района. Там ковид нашли сразу у 105 человек.