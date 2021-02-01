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Происшествия

В Воронеже рабочий шинного завода погиб на производстве

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства трагедии
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту смерти рабочего на шинном заводе.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту смерти рабочего на шинном заводе.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В понедельник, 1 февраля, в производственном помещении на улице Ростовской (по данным источника «КП», оно относится к ЗАО «Воронежский шинный завод») 41-летний рабочий проводил проверку оборудования и получил смертельную травму. По факту трагедии начали проверку сотрудники регионального управления Следственного комитета.

- Наши сотрудники провели осмотр места происшествия. Они опрашивают очевидцев ЧП, изучают служебную документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти рабочего. По результатам проверки будет принято решение, нужно возбуждать уголовное дело или нет, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.

ЧП