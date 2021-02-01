В Воронеже пропала без вести 45-летняя женщина

Фото – поисково-спасательный центр «Регион 36»

В Воронеже волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» рассказали о пропавшей 45-летней Людмиле Париновой и попросили помощи в ее поисках. О ней ничего не известно родным и близким с четверга 28 января.

Она – жительница Воронежа. В последний раз женщину видели в Железнодорожном районе. Она не планировала никаких дальних поездок, ушла в этот день из дома на улице Планетная и больше о ней никакой информации не было.

Из внешних данных: ее рост 168 см, у нее среднее телосложение и короткие темные волосы.

В день исчезновения женщина была одета в короткую черную дубленку с меховым воротником, темно-зеленые брюки с карманами и темные ботинки. При себе у нее была темно-синяя сумка Adidas.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Людмилы Париновой, просят позвонить по телефонам 8-995-333-13-13 (волонтеры) или 112.