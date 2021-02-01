В Воронеже стартовала процедура банкротства «маршруточного короля»

Дмитрий Крутских (крайний справа) признал. что не может выплатить 348, 9 миллиона накопленных долгов. Фото: из архива «КП»

В Арбитражном суде Воронежской области приняли решение о введение процедуры реструктуризации долгов председателя совета директоров ГК «Автолайн» Дмитрий Крутских. В ноябре 2020 года сам руководитель транспортной компании, являющийся также депутатом гордумы, подал заявление о самобанкротстве. Заявив при этом, что запуск такой малоприятной процедуры никак не скажется на деятельности «Автолайна». При этом Крутских планировал начать с реализации своего имущества. Но в суде решили иначе – долги придется отдавать по частям.

По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, Дмитрий Крутских задолжал ОАО «Промсвязьбанк», НБ «Траст» и некоторым другим юрлицам 348,9 млн рублей.

ГК «Автолайн», которой руководит Дмитрий Крутских, обслуживает около 30 городских маршрутов, в том числе таких важных для Воронежа как №№ 5а, 37а, 47, 49Б, 88а, 90, 104, 105 и 125.