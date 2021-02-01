Угрожая ножом и пистолетом, воронежец отобрал у знакомого иномарку

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Полицейские по горячем следам задержали в Воронеже подозреваемого в разбойном нападении. 21-летний местный житель, угрожая своему знакомому ножом и предметом, похожим на пистолет, отобрал у него ключи от автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Об этом рассказали в региональном главке 1 февраля.

29-летний воронежец тут же сообщил о разбое в правоохранительные органы. Потерпевший рассказал, что встретил своего знакомого ночью на улице Солнечной. Они разговорились, а тот напомнил ему о якобы имеющемся долге. Слово за слово между мужчинами вспыхнула ссора. Видя, что оппонент долг не признает, молодой человек ударил его несколько раз по лицу. А затем, наставил на него нож и пистолет, отнял у него ключи от «Крайслер 300С», завел машину и уехал.

Правоохранители подсчитали: причиненный ущерб составил более полумиллиона рублей. Злоумышленник был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками ГИБДД. Они остановили автомобиль в Северном микрорайоне. Водитель не смог пояснить данные о владельце машины. Злоумышленником оказался ранее судимый за грабеж и вымогательство 21-летний местный житель. Он признал вину частично. Похищенный автомобиль изъят сотрудниками полиции и в скором времени будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.