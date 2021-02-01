Мертвого мужчину нашли в Воронеже возле детского сада

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже сегодня рано утром, 1 февраля, прохожие сообщили правоохранителям о том, что возле дома № 3 на улице Героев Стратосферы, недалеко от детсада № 179, найден труп неизвестного мужчины.

Как пояснили в региональном главке, сообщение на пункт дежурного поступило в 8.07 утра. В течение нескольких часов правоохранителям удалось установить личность умершего. Известно, что ему было 47 лет.

Также, по предварительным данным, на его теле нет видимых следов телесных повреждений.

– Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, – пояснили в ГУ МВД по Воронежской области.