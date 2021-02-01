В Воронеже во время застолья пьяный мужчина зарезал друга свой знакомой

Очередная пьяная ссора во время застолья в Воронеже закончилась поножовщиной. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в убийстве собутыльника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 1 февраля.

ЧП произошло в минувшие выходные 30 января в квартире одного из домов на улице Ростовской. В этот день 53-летний местный житель пришел в гости к своей знакомой. Они выпивали. К компании присоединился еще и 64-летний мужчина. В процессе застолья собутыльники не поладили. Мужчины до этого испытывали друг к другу неприязнь, а тут и вовсе законфликтовали. Тогда гость схватил кухонный нож и всадил его в грудь оппоненту.

Пожилой мужчина умер на месте. Когда гость это понял, то решил попросту сбежать с места преступления. О случившемся в правоохранительные органы сообщила хозяйка квартиры.

Следственное управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».