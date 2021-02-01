В Воронеже после ДТП задымился ВАЗ-21099

В понедельник, 1 февраля, в 11 часов на Ленинском проспекте в районе остановки «ул. Димитрова» столкнулись ПАЗ и ВАЗ-21099. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, сразу после ДТП в моторном отсеке легкового автомобиля возникло задымление. На место срочно вызвали спасателей. Прибывший пожарный расчет быстро справился с очагом возгорания.

По данным полиции, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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