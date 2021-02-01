Воронежские власти объяснили, кто будет бороться с царь-ямой возле заправки

Когда яму ликвидируют, пока непонятно. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото большой ямы на улице 9 Января, 227 перед поворотом на заправку. Анонимный автор снимка утверждает, что, мягко говоря, не все в порядке и чуть подальше – напротив «Макдональдса». И заявил, что яма перед заправкой существует уже не меньше месяца. А около двух недель назад ее перекрыли ограждением. Его нужно объезжать, потому на этом участке регулярно образовывается пробка.

В пресс-службе мэрии ситуацию с ямой прокомментировали так:

- Разрушение находится на полосе разгона и торможения при въезде/выезде на АЗС «ВТК». Этот участок находится на обслуживании «ВТК», поскольку был устроен предприятием за счет собственных денег при строительстве автозаправочной станции. Сотрудники городского управления дорожного хозяйства ведут претензионную работу в отношении предприятия. Они требуют устранить появившееся разрушение дороги за счет «ВТК».