Суд расторг фиктивный брак воронежской женщины и азербайджанца

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В суд с заявлением об аннулировании брака между жительницей Верхнехавского района и азербайджанцем обратился райпрокурор.

Нарушения миграционного законодательства «всплыли» в ходе проверки. Было установлено, что в феврале 2017 года между гражданином Азербайджана и гражданской России заключен брак. Однако супружеская чета не имела намерений создать семью. Как выяснилось, мужчина и женщина вместе не проживали, отношений не поддерживали. Совместное хозяйство тоже не вели.

Сотрудники прокуратуры Верхнехавского района выяснили, что брак заключался для того, чтобы мужчина мог получить гражданство РФ в упрощенном порядке, – сообщили в надзорном ведомстве 1 февраля.

Накануне суд признал их брак фиктивным и вынес постановление аннулировать запись акта органами ЗАГС.

В середине декабря в другом районе – Панинском – был аналогичным образом расторгнут фиктивный брак местной жительницы с сирийцем.