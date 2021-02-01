Интерпол ищет более 20 человек за преступления в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В 2020 году в международный розыск объявлен 21 гражданин, совершивший тяжкие преступления на территории Воронежской области. Годом ранее в 2019-м таковых числилось 14 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области 1 февраля.

Уже инициирована выдача трех преступников, скрывшихся за рубежом. Кроме того, два уголовных дела по инцидентам, совершенным у нас, «отбыли» с поручениями в Республику Таджикистан для разбирательства. В свою очередь, в прокуратуру области поступило 11 аналогичных запросов из других стран об оказании международно-правовой помощи по их делам.

Также в области в 2020 году удалось задержать 23 человек (в 2019 году таких было 27), которые были объявлены в розыск другими государствами. Четверо из них были выданы в страны, где они совершили преступления, а 19 в выдаче отказали в связи с наличием у них российского гражданства, либо предоставлением статуса беженца на территории России и др.

Помимо этого, одного преступника экстрадировали на родину, после того, как он отсидел положенный срок в российской тюрьме.