ЧП с экскаватором нанесло ущерб воронежской Усманке в 650 тысяч рублей

Фото – Росприроднадзор

Росприроднадзор оценил ущерб, который причинил воронежской реке Усманке затонувший почти полностью экскаватор. Подрядчика за работу без документов и нарушение правил водопользования оштрафовали на более 654 тысяч рублей. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора 1 февввраля.

ЧП произошло в начале ноября селе Горки Новоусманского района. Там во время очистки реки Усманка почти полностью провалился в жидкую грязь экскаватор. После проверки сотрудниками управления совместно с экспертами лаборатории филиала ЦЛАТИ по Воронежской области выяснилось, что виновником стал подрядчик – ООО «ЮМАКС.

Компанию привлекли к административной ответственности. Правда, общая сумма штрафа оказалась ниже причиненного ущерба – 475 тысяч рублей. Она «вылилась» из нескольких нарушений. Так, за проведение работ без документов (ст. 7.6 КоАП РФ) необходимо выплатить 75 тысяч рублей. Еще 100 тысяч «нагорело» за нарушение правил водопользования при проведении дноуглубительных работ, допуская при этом ее загрязнение (ч. 2 ст. 8.14 КоАП РФ). И 300 тысяч – за нарушение специального режима осуществления хозяйственной на прибрежной защитной полосе водного объекта (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ).

– У компании есть возможность добровольно возместить вред. По поводу этого им направлена претензия – пояснили в Росприроднадзоре.