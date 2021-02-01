Воронежскому ветерану в день столетия организовали концерт под окном

Фото управы Ленинского района

В субботу, 30 января, воронежскому ветерану Григорию Юдину исполнилось 100 лет. С поздравлениями и подарком к юбиляру пришли представители управы Ленинского района, районного Совета ветеранов, военного комиссариата и оркестр Центра развития творчества детей и юношества.

Юные музыканты из Центра развития творчества исполнили под окнами Григория Ивановича марш «Прощание славянки» и песня «День Победы».

- В условиях ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, Григорий Иванович наблюдал концерт с балкона своей квартиры, оттуда же приветствовал артистов, гостей и случайных зрителей, - рассказали в управе. - Григорий Иванович, по словам сына, любит марши, а потому, узнав о готовящемся управой Ленинского района поздравлении, он попросил организовать живое выступление.

Григорий Иванович Юдин в 18 лет поступил в Серпуховское авиационное училище, и уже на втором курсе участвовал в советско-финском вооруженном конфликте в 1939-1940 гг. Тогда выдалась холодная зима, и в суровых условиях машины не могли подвозить снаряды и вывезти раненых, поэтому студентов направили на Ленинградский фронт, чтобы они выполняли эти задачи на аэросанях, которые приводились в движение авиационными двигателями. Григорий Иванович был там механиком. Отечественную войну он встретил в Умани.

– В первый день Великой Отечественной войны аэродром отца подвергся сильной бомбежке, многие погибли, потому руководство решило направить бойцов в Оренбург, обучиться на летчиков. Уже в 1942 году папа в составе приемной комиссии был командирован на Аляску, где занимался приемкой самолетов. Окончание войны он встретил в Оренбурге. Позже его перевели в Воронеж, где заново формировался аэродром, – рассказал сын ветерана Юрий Юдин.