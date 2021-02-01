Воронежские росгвардейцы задержали ездившего «петлями» угонщика авто

Фото – Росгвардия по Воронежской области

В Бобровском районе Воронежской области при патрулировании росгвардейцы заметили подозрительно ездивший автомобиль. Водитель вел себя на дороге мягко говоря, неадекватно. Машина в буквальном смысле петляла и создавала аварийную ситуацию.

В итоге после нескольких маневров водитель не справился с управлением.

Как пояснили в пресс-службе воронежского управления Росгвардии 1 февраля, сотрудники попытались сначала остановить машину сигналами, а потом пришлось ее и вовсе блокировать. В салоне в это время находились двое – водитель и его пассажир. В данный момент они задержаны.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу МВД и инспекторов ГИБДД. В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что молодчики автомобиль попросту угнали, а рулить, по всей видимости, не научились.