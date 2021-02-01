В Воронеже на видео попал виртуозный трюк водителя «Лады» на скользкой дороге

"Лада" находится в середине вынужденного дрифта. Фото: кадр с видео

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» выложили съемку ситуации, где водителю 12-й «Лады» очень повезло. На скользкой дороге его сильно занесло. Счастье, что ехавший впереди внедорожник был уже далеко. Водителю хватило места, чтобы поневоле исполнить залихватский трюк. Машину закрутило, но так, что в итоге она аккуратно стала на обочине.

Удачно сложились обстоятельства, иначе еще одним пациентом больницы стало бы больше. Их и так уже за последние сутки немало. Напомним, в двух авариях в Воронежской области, случившихся 31 января (в обеих машины уносило в кювет), пострадали трое взрослых людей и двое детей – 9-летний мальчик и 10-летняя девочка.